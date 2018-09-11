«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей

СМИ: в деле Скрипалей появился завербованный российский дипломат

Подозреваемых в отравлении Сергея Юлии Скрипалей «агентов ГРУ » опознал завербованный российский дипломат, пишут британские СМИ. Агент, которому было присвоено кодовое имя «Аполлон», дал британским разведчикам исчерпывающую информацию, в том числе о «международной шпионской сети Москвы ». Кроме того, сообщается, что в покушении на экс-полковника ГРУ и его дочь были задействованы шестеро россиян, которые якобы должны были проследить за успешным выполнением операции.

Настоящие личности отравителей бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери установили с помощью завербованного британской разведкой МИ-6 российского дипломата, утверждает таблоид Daily Express со ссылкой на источники в разведке.

Отмечается, что дипломат под кодовым именем «Аполлон» был завербован в Риме спустя несколько недель после отравления в Солсбери в марте этого года.

Несмотря на то, что дипломат имел должность в посольстве России в Риме, его настоящая работа заключалась в сборе секретной информации о НАТО , утверждают СМИ.

По данным таблоида, после того, как «Аполлона» вывезли в Британию, он сообщил исчерпывающую информацию о «действующей международной шпионской сети Москвы».

Однако основную свою роль он сыграл уже позже — когда на руках у спецслужб появились фотографии предполагаемых отравителей в Солсбери. Дипломат опознал отравителей и передал их настоящие имена еще в апреле. «Фейковые» же имена и фамилии «агентов ГРУ» Александра Петрова и Руслана Боширова были обнародованы только на прошлой неделе.

Как объясняет издание, заминка случилась из-за того, что Лондон следил за перемещениями подозреваемых в течение нескольких месяцев, причем не только на территории Британии. После инцидента в Солсбери они никуда из России не выезжали.

«Мы знаем, что ранее эти люди часто посещали Германию и Францию, Нидерланды. Петров в одиночку как-то посещал Великобританию. По задумке, мы должны были понять, покинут ли они Россию после инцидента в Солсбери. Мы были подготовлены: 8 стран были предупреждены, однако «красные уведомления» решили пока не выпускать, так как это сразу бы вышло на обозрение общественности», — цитирует Daily Express свой источник в британской разведке.

Уведомление с красным углом издается Интерполом по запросу одного из государств-участников и означает, что данное государство обращается с просьбой об аресте разыскиваемого лица до решения вопроса о его выдаче.

По мнению источника, сам факт вербовки МИ-6 российского дипломата, а также раскрытие информации, связанной с отравлением «Новичком» на территории Великобритании, свидетельствуют «об успехе работы британской разведки и очередном провале ГРУ».

Теперь власти Великобритании ожидают от Интерпола распространения ордера на арест двоих подозреваемых россиян.

«Великобритания начала процесс выпуска «красных уведомлений» в среду, 5 сентября. Этот процесс завершен, и «красные уведомления» находятся у Интерпола для распространения», — сообщили в Скотланд-Ярде — штаб-квартире британской полиции.

На этой неделе также появилась информация, что команда по устранению Сергея Скрипаля в городе Солсбери в марте нынешнего года состояла не из двух, а из шестерых россиян, которых издание называет «чистильщики».

Как сообщает британская газета Mirror, Петров и Боширов прибыли в лондонский аэропорт Гатвик 2 марта и два дня спустя распылили нервно-паралитическое вещество «Новичок» на входную дверь дома Скрипалей. Предполагается, что примерно в то же время резервная команда для проведения операции прибыла в другие аэропорты Британии.

Источник в британской разведке рассказал, что въезжающие в страну россияне для запутывания следов использовали идентификационные данные настоящих людей — заключенных, содержащихся в нескольких тюрьмах на территории стран Евросоюза , чтобы не потребовалось получать визы.

«Резервная команда была необходима для наблюдения за Скрипалем. Они также нужны были на случай, если бы что-то пошло не так — например Петров и Боширов попали в ДТП. Кроме того, Петров и Боширов должны были точно знать, что Скрипали не появятся дома, пока «Новичок» не будет распылен», — сказали неизвестные силовики изданию.

Помощь «чистильщиков» нужна была также в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. «В таком случае они сыграли бы роль обеспокоенных прохожих, чтобы забрать нервно-паралитическое вещество», — сообщает Mirror.

Напомним, что в сентябре в Британии назвали имена двух подозреваемых в отравлении бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также опубликовали их фотографии и стоп-кадры перемещений предполагаемых отравителей по городу Солсбери. По данным полиции, это обладатели российских загранпаспортов, выписанных на имена Александр Петров и Руслан Боширов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они сотрудники российского ГРУ. В Лондоне считают, что эти имена вымышленные и утверждают, что настоящие имена подозреваемых также известны. При этом Лондон отказался предоставлять Москве отпечатки пальцев, данные паспортов и другую информацию об «отравителях».

Ранее издание Daily Mail сообщало, что дочь бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля — Юлия, которая вместе с ним в марте подверглась отравлению с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», приезжала в Солсбери к отцу за благословением на свадьбу.

По данным издания, жениха Юлии Скрипаль зовут Степан Викеев. Накануне вылета в Солсбери Скрипаль готовилась вместе с ним въехать в новую квартиру на западе Москвы, где, по словам главного по ремонтным работам в квартиры Юлии, уже была приготовлена детская комната.

3 марта девушка взяла билеты на рейс до Лондона, а уже на следующий день Юлия вместе с отцом были найдены без сознания в Солсбери. По данным полиции, отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку дома Сергея Скрипаля. Пострадавшие несколько недель пребывали без сознания. Юлию Скрипаль выписали из больницы после отравления 9 апреля, ее отец — почти на месяц позже, 18 мая.

Великобритания утверждает, что к отравлению причастна РФ. Москва категорически отвергает все обвинения, указывая на то, что до сих пор не установлен источник происхождения вещества. Несмотря на то, что российская сторона также неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам, британские власти проигнорировали все запросы.