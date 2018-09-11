«Идиоты в России»: больше Минску нечем крыть?

Российские СМИ покусывают Лукашенко. Чем вызваны атаки, есть ли порох на ответ?

«Белорусских новостей». Однако, по его мнению, горькая правда заключается в том, что белорусская экономическая модель не может работать без внушительных субсидий со стороны В наскоках российской прессы на Белоруссию много несправедливого, обидного, пишет автор. Однако, по его мнению, горькая правда заключается в том, что белорусская экономическая модель не может работать без внушительных субсидий со стороны России

«Анализируя СМИ, я записал: «Идиоты в России», — так недавно в интервью на телеканале «Беларусь 1» отозвался Александр Лукашенко о наскоках российских медиа, интернет-ресурсов.

Действительно, белорусскому официальному лидеру есть от чего поморщиться, как от зубной боли.

Вот лишь несколько свежих заголовков российской прессы на белорусскую тему. «Бабич как предтеча аншлюса» — это автор «Росбалта» пишет о назначении Владимиром Путиным нового посла в Белоруссии. А комментарий на «Коммерсант-FM» гласит: « Москва устала от Лукашенко».

В августе «Независимое военное обозрение» (приложение к респектабельной « Независимой газете ») напечатало статью « Минск утверждает свой флаг над Рейхстагом». Автор негодует, что белорусские власти с подачи президента вытесняют георгиевскую ленточку красно-зеленой бутоньеркой, видит в этом подкоп под Великую Победу и антироссийский тренд.

Неприятные для Лукашенко статьи публикуют «Лента.Ру» «Газета.Ru» , другие московские интернет-ресурсы.

Ну а уж анонимный телеграм-канал «Незыгарь» и вовсе бомбит белорусское руководство по полной программе, не брезгуя фейками. Из свеженького: новый премьер Сергей Румас , он же глава Белорусской федерации футбола, якобы «занят тем, что подтягивает в околофутбольную тему экстремистов, чтобы сформировать управляемые „боевые отряды“, готовые бороться с „российской агрессией“, а также начал „чистить Кабмин от русского языка“.

Если обобщить, то основные тезисы этой волны негатива таковы: Белоруссия — нахлебница, при этом — неверная союзница, Лукашенко заигрывает с Западом и потакает местным бандеровцам. Вот почему, мол, Кремль решил сделать ставку на другого правителя или вообще аккуратно прибрать Белоруссию к рукам. Например, через апгрейд Союзного государства.

Спланированная кампания или отголоски настроений в России?

Можно ли эту волну назвать спланированной кампанией, скоординированной информационной атакой на белорусскую власть? Валерий Карбалевич , эксперт аналитического центра „Стратегия“ (Минск), в этом не уверен.

Не исключено, что такие публикации — просто „отголоски настроений в российских элитах и обществе“, сказал аналитик в комментарии для Naviny.by . Суть этих настроений в том, что „мы, мол, их кормим, а они еще поглядывают в сторону Китая , Запада“.

Настоящая же информационная кампания была в 2010 году, когда российский телеканал НТВ показывал разоблачительный в отношении Лукашенко сериал „Крестный батька“, отметил Карбалевич. Сейчас подобного не наблюдается, но на худой конец у белорусских властей есть, условно говоря, рубильник — возможность исключить нежелательные передачи из трансляции российских телеканалов, подчеркнул собеседник.

Другое дело, добавил он, что сам Лукашенко реагирует на нынешние выпады болезненно, отвечает публично, называет комментаторов идиотами, недоумками и т.п. Психологически это понятно: ведь белорусский официальный лидер „претендует на статус лучшего друга России“, а его рисуют совсем в ином ключе, отметил Карбалевич.

Он также обращает внимание на грубые неточности в публикациях на белорусскую тему и делает вывод, что они могут вызывать у массовой белорусской аудитории скорее несогласие, чем поддержку.

Действительно, авторы не знают даже, что в Белоруссии не Кабмин, а Совмин. Версия, что Румас готовит националистов-боевиков, вызывает гомерический хохот. Или вот гипотеза на „Росбалте“:

»Лукашенко мог бы рассмотреть вариант перехода, скажем, на должность премьера реального Союзного государства или России…».

Ага, сейчас он вам разгонится.

Но то, что выглядит кондово для белорусского читателя, вполне может съесть российская аудитория. Так что нынешнюю волну такого рода публикаций можно рассматривать и как обработку российского массового сознания в духе «если друг оказался вдруг». Чтобы легче было оправдать ужесточение политики Кремля по отношению к союзнику.

А то, что Кремль решил как минимум ужать субсидии и повысить спрос, очевидно для многих серьезных аналитиков.

Психологическое давление на белорусского партнера: пусть понервничает, умерит запросы

Такие публикации вряд ли случайны, считает белорусский политический обозреватель и медиаэксперт Павлюк Быковский. В Москве практикуются «встречи руководства СМИ, в том числе частных, с представителями Кремля», когда в режиме off the record (не под запись) обрисовываются какие-то политические (а значит и тематические) ориентиры, сказал Быковский в комментарии для Naviny.by.

Многие же частные российские СМИ «аффилированы или с близкими к Кремлю олигархами, или напрямую с чиновниками», добавил собеседник. Он также обратил внимание на то, что телеграм-канал «Незыгарь», который в последние месяцы усиленно пишет на белорусскую тему в негативном для Лукашенко и его окружения ключе, был, по некоторым сведениям, приобретен одним из руководителей госагентства ТАСС

Такие волны негативных для белорусского руководства публикаций обычно наблюдались перед важными переговорами или избирательными кампаниями в Белоруссии, подчеркнул Быковский.

Отмечу: недавно Лукашенко заявил, что с президентскими выборами торопиться не намерен. По графику они должны пройти в 2020 году. А вот важные переговоры (об условиях поставок нефти и нефтепродуктов, кредите, доступе белорусской продукции на российский рынок и пр.) между Лукашенко и Путиным намечены на 21 сентября в России.

Так что нынешний информационный накат можно трактовать как элемент психологического давления на белорусского партнера: пусть понервничает, умерит запросы.

Быковский обращает внимание на то, что негативные для Минска публикации российских СМИ «не обращены к массовой аудитории». На случай же, если подобная пропаганда пойдет через федеральные телеканалы, у белорусских властей есть возможность фильтровать контент — тот самый рубильник. Эмоциональная же реакция президента в публичном пространстве, по мнению собеседника, только фокусирует внимание белорусской аудитории на этих мелких уколах.

На них можно было бы реагировать иначе, не столь резонансно, например в каких-то нишевых изданиях, но белорусские власти не искушены в премудростях пиара, тонких механизмах работы с массовой аудиторией, резюмирует Быковский.

Горькая правда: Белоруссия на российской игле

Пиар-машина Лукашенко и впрямь неповоротлива. ГосСМИ не готовы как к тонкой работе, так и к отражению фронтальных информационных атак, работают по отмашке. А перед встречей 21 сентября дразнить Москву особенно опасно.

Еще момент: степень воздействия российской пропаганды обратно пропорциональна степени национального самосознания белорусов. На сегодня с последним не ахти как. Но при этом власти прессуют сектор независимых, в первую очередь онлайновых, СМИ, которые работают как раз-таки на укрепление национального самосознания.

Для белорусского политического режима страх, что укрепятся внутренние противники, сильнее, чем страх перед пропагандистской машиной Кремля. Полуанекдотичный свежий пример: билборд с изображением поэта Владимира Некляева , известного оппозиционными взглядами, не провисел в Минске и нескольких часов, хотя никакой политики там не было.

И последнее. Да, в наскоках российской прессы много несправедливого, обидного. Но горькая правда в том, что белорусская экономическая модель неэффективна, не может работать без внушительных субсидий от восточной соседки. А диверсифицировать экономику, соскочить с российской иглы немыслимо без серьезных реформ, на которые белорусское руководство идти не решается.

И в этом смысле Минску крыть нечем. Остается сжимать зубы и готовиться к новому торгу с Кремлем.