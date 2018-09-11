Мнацаканян рассказал о предстоящей встрече с Мамедъяровым

"Что касается моей встречи с главой МИД Азербайджана, то хочу быть корректным в этом вопросе и выступать с согласованными заявлениями. Встреча состоится, причем очень скоро", — сказал Мнацаканян.

Конкретно о дате и месте проведения переговоров МИД Армении сообщит после окончательного согласования вопросов.

Министр констатировал, что армянская сторона вовлечена в переговорный процесс, и неоднократно заявляла о своей приверженности мирному решению карабахского конфликта.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что в сентябре в рамках генассамблеи ООН по Карабаху запланирована его встреча с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Отметим, первая встреча глав МИД двух стран состоялась 11 июля в столице Бельгии при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.