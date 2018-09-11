Мнацаканян рассказал о предстоящей встрече с Мамедъяровым 

БАКУ, 11 сен — Sputnik. Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится очень скоро. Как сообщает Sputnik Армения, об этом глава МИД этой страны Зограб Мнацаканян сказал в ходе состоявшейся в Ереване пресс-конференции с генеральным секретарем Международной организации франкофонии Микаэлем Жаном.
"Что касается моей встречи с главой МИД Азербайджана, то хочу быть корректным в этом вопросе и выступать с согласованными заявлениями. Встреча состоится, причем очень скоро", — сказал Мнацаканян.
Конкретно о дате и месте проведения переговоров МИД Армении сообщит после окончательного согласования вопросов.
Министр констатировал, что армянская сторона вовлечена в переговорный процесс, и неоднократно заявляла о своей приверженности мирному решению карабахского конфликта.
Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что в сентябре в рамках генассамблеи ООН по Карабаху запланирована его встреча с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.
Отметим, первая встреча глав МИД двух стран состоялась 11 июля в столице Бельгии при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.