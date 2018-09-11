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В Кремле прокомментировали сообщения о возможных атаках на силы России в САР
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В Кремле прокомментировали сообщения о возможных атаках на силы России в САР 

Аргументы Недели + ещё 1 11 сентября 2018
Фото: Аргументы Недели
Во вторник, 11 сентября, в Кремле прокомментировали информацию о вероятности атак США на российских военных в Сирии. На эту тему высказался сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, российские власти не воспринимают сообщения в американских СМИ серьезно, поскольку ранее они себя дискредитировали. В Кремле подчеркнули, что Москва намерена в дальнейшем ориентироваться исключительно на официальные заявления, передает РИА «Новости». Напомним, ранее Минобороны РФ предупредило, что в САР идет подготовка провокации с применением химического оружия, которая может стать поводом для удара по государственным объектам Сирии со стороны США, Франции и Великобритании.
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