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Си Цзиньпин подчеркнул ценность дружбы с Россией
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Си Цзиньпин подчеркнул ценность дружбы с Россией 

РИА Новости + ещё 15 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Традиционная дружба и готовность помогать друг другу в сложную минуту являются ценностью российско-китайских отношений, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
"Дружбa между Россией и Китаем постоянно укрепляется. Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке принял около 900 пострадавших от землетрясения китайских детей. Это помогло детям справиться с психологическими травмами от этого стихийного бедствия. В Китае говорят, что друзья познаются в беде. В России тоже есть поговорка: "не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает". Именно в этом заключаются искренние чувства, дружба между нашими народами, а также ценность китайско-российских отношений", — заявил Си Цзиньпин на российско-китайских переговорах в расширенном составе.
Си Цзиньпин ещё раз поблагодарил за приглашение на Восточный экономический форум, а также за тёплый и радужный приём.
"Взаимная поддержка друг друга в проведении крупных важных мероприятий уже стала хорошей традицией между нами. Мы знаем, что ВЭФ проводится по вашей личной инициативе. Форум уже стал важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества, вносит значимый вклад в развитие Дальнего Востока, сотрудничество в нашем регионе. Уверен, что при тщательной организации форум станет полным успехом", — сказал Си Цзиньпин.
Он выразил готовность прилагать максимум усилий с российскими коллегами для укрепления традиционной дружбы и усиления всестороннего взаимодействия.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
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