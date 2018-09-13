В Совфеде назвали адресатов новых американских санкций

По мнению Морозова, Россия является одной из сторон, против которых направлен новый пакет санкций.

"Очевидно, что адресаты этого законы понятны. Мы там точно присутствуем. Вопрос не в этом, а в том, как теперь строить какое-либо партнерство, в том числе по тем вопросам, где оно еще потенциально возможно", — заявил Морозов.

Также он отметил, что из-за нового американского закона перспектив для взаимодействия России и Соединенных Штатов остается все меньше, «окно возможностей превращается в крошечную щель».

Морозов подчеркнул, что дело не в самих санкциях, а в том, что они являются «индикатором нарастающего конфликта по всем азимутам».

Ранее стало известно, что американский президент Доналдьд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы США.