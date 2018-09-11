В МИД заявили о напряженности со СМИ на Украине

В МИД России отметили напряженную ситуацию со свободой СМИ на Украине

Ситуация со свободой СМИ и свободой слова в странах ОБСЕ далека от удовлетворительной, наиболее напряженной остается ситуация на Украине , заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич в ходе совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве

"Вынуждены констатировать, что ситуация со свободой слова и свободой СМИ на пространстве ОБСЕ далека от удовлетворительной", — сказал Буякевич, обратив внимание на "беспрецедентный масштаб нарушений прав российских журналистов, с которыми они сталкиваются при исполнении своих профессиональных обязанностей".

Представитель МИД констатировал, что по-прежнему наиболее напряженной в этом отношении остается ситуация на Украине. "Киевские власти продолжают политику тотальной зачистки информационного пространства и дальнейшего раскручивания антироссийской истерии в медиапространстве страны: без объяснения причин или под надуманными поводами не только выдворяются с территории Украины представители российских и зарубежных СМИ, но и продолжается практика незаконных арестов и удержания под стражей представителей журналистского сообщества", — сказал Буякевич.

Он привел в пример арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского . Буякевич подчеркнул, что в случае с Вышинским "речь идет о журналисте, который выполнял и реализовывал журналистскую деятельность открыто и на основе соответствующих законов страны пребывания при уважении и полном соблюдении журналистской этики".

"Надеемся, что нарушения Киевом прав журналистов не останутся без внимания Запада. Необходима консолидированная международная позиция, чтобы принудить украинские власти приступить к полноценному расследованию убийств и других тяжких преступлений против журналистов и привлечения к ответственности виновных, а не создавать все новые "черные списки" и пополнять их личными данными сайт "Миротворец", — сказал он.

Буякевич отметил, что "продолжается практика нарушения прав российских журналистов и в западных странах, причисляющих себя к так называемым старым демократиям". В частности, он констатировал тенденцию к ухудшению положения российских СМИ во Франции, приведя в пример ограничение работы журналистов Sputnik и RT.

Двухнедельное совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по тематике прав человека проходит в Варшаве. Целью конференции является обзор обязательств, принятых правительствами стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".