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Глава ОП Крыма: регион должен участвовать в международных форумах
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Глава ОП Крыма: регион должен участвовать в международных форумах 

ТАСС + ещё 7 18 часов назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Журналисты и представители общественности Крыма должны продолжать участвовать в международных форумах, в том числе в конференциях ОБСЕ, несмотря на инцидент в Варшаве, считает глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
"Пусть даже это участие, выступления и будут минимальными пока. Но голос жителей Крыма постепенно будет услышан. Как говорится, капля воды камень точит", — сказал Иоффе ТАСС.
Как сообщалось ранее, 11 сентября журналистам из Крыма не разрешили выступить в Варшаве на конференции ОБСЕ, посвященной соблюдению прав человека. По данным телеканала «Крым 24», после того как на трибуну вышел директор крымско-татарского телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев и представился «Республика Крым, Россия», с протестом выступили три страны: Украина, Канада и Австрия. Мусаеву сразу же выключили микрофон. Остальным членам делегации из Крыма не разрешили выйти к трибуне — их доклады снимали с повестки заранее.
Представитель МИД РФ Григорий Лукьянцев сообщил, что российская делегация в связи с произошедшим обратилась к руководству организовавшего эту встречу Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) с требованием не допустить повторения случившегося.
Как рассказал ТАСС секретарь Крымского отделения Союза журналистов России (СЖР) Денис Симоненко, который был в составе делегации, представителям полуострова на конференции все-таки удалось озвучить свое «мнение и позицию». «В отличие от прежних лет, когда представителям из Крыма вообще не давали слова на этой конференции. Мы должны доносить до европейской общественности мнение о том, что никаких ущемлений прав журналистов в Крыму нет», — подчеркнул Симоненко.
В прошлом году выступление председателя крымского отделения Союза журналистов России Андрея Трофимова на профильной площадке по свободе СМИ конференции ОБСЕ также было прервано по настоянию членов украинской делегации.
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