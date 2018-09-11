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Запад заинтересован в эскалации сирийского конфликта — МИД РФ
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Запад заинтересован в эскалации сирийского конфликта — МИД РФ 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Россия неоднократно высказывала свои опасения по поводу готовящейся провокации в Сирии и предупреждала об этом своих зарубежных партнеров.
Западные страны игнорируют все сигналы РФ о готовящейся провокации в отношении правительства Сирии, так как не заинтересованы в нормализации ситуации в стране. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат отметил, что за океаном не отказались от осуществления сценария военной провокации, однако Россия сделает все, чтобы предотвратить очередной, ничем не обоснованный ракетный удар Дамаску.
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