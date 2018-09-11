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Международный уголовный суд продолжит работу в соответствии с установленными принципами
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Международный уголовный суд продолжит работу в соответствии с установленными принципами 

ТАСС + ещё 3 11 сентября 2018
Фото: Парламентская газета
ГААГА, 11 сентября. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами и глобальной идеей верховенства права. Об этом говорится в заявлении инстанции, распространенном во вторник в ответ на слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
"МУС как суд, действующий по нормам статутного права, продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами и глобальной идеей верховенства права", — подчеркивается в документе.
Выступая в понедельник с речью, озаглавленной «Защита американского конституционализма и суверенитета от международных угроз», Болтон заявил, что американское правительство введет санкции в отношении МУС и его сотрудников, если тот будет проводить расследования в отношении США и Израиля.
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