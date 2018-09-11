Поклонскую решили лишить поста

В «ЕР» заявили о намерении лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы

В руководстве фракции "Единая Россия" подтвердили, что намерены обсудить лишение депутата Натальи Поклонской поста в комитете по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в партии.

19 июля Поклонская нарушила фракционную дисциплину, проголосовав против принятия изменений в пенсионное законодательство.

"Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции", — сказал источник агентства.

При этом, по его словам, вопрос о сохранении Поклонской поста руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе еще обсуждается. Источник подчеркнул, что депутат может трактовать такое решение как своеобразную "расправу" с ней, так как она может "мешать" кому-либо своей активной борьбой с коррупцией.