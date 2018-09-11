Ещё
Поклонскую решили лишить поста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «ЕР» заявили о намерении лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
В руководстве фракции "Единая Россия" подтвердили, что намерены обсудить лишение депутата Натальи Поклонской поста в комитете по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в партии.
>> Поклонская сменила имидж и показала мужа
19 июля Поклонская нарушила фракционную дисциплину, проголосовав против принятия изменений в пенсионное законодательство.
"Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции", — сказал источник агентства.
При этом, по его словам, вопрос о сохранении Поклонской поста руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе еще обсуждается. Источник подчеркнул, что депутат может трактовать такое решение как своеобразную "расправу" с ней, так как она может "мешать" кому-либо своей активной борьбой с коррупцией.
Газета.Ru: последние новости
Новый президент Мексики пригласил на инаугурацию Путина Памфилова прокомментировала заявления о неконкурентных выборах Ушаков ответил на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа
Комментарии107
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золотов вызвал Навального на дуэль886
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине159
Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца34
Любовница родила Петросяну ребенка60
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ22
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
02:52
Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
06:53
Золотов вызвал Навального на дуэль
Общество Криминал
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
03:54
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине
В мире Украина
04:50
Восхитившегося танками Порошенко подняли на смех
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение