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Запад пытается сорвать урегулирование ситуации в Сирии, заявили в МИД
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Запад пытается сорвать урегулирование ситуации в Сирии, заявили в МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
РИА НОВОСТИ. ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В НОРМАЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В СИРИИ И ПЫТАЮТСЯ СОРВАТЬ УРЕГУЛИРОВАНИЕ — ЗАМГЛАВЫ МИД РФ РЯБКОВ
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