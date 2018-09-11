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Запад пытается сорвать урегулирование ситуации в Сирии, заявили в МИД
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Запад пытается сорвать урегулирование ситуации в Сирии, заявили в МИД
РИА Новости
1 час назад
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Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
РИА НОВОСТИ
. ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В НОРМАЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В СИРИИ И ПЫТАЮТСЯ СОРВАТЬ УРЕГУЛИРОВАНИЕ — ЗАМГЛАВЫ
МИД РФ
РЯБКОВ
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