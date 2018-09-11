Рябков: Россия ждет от США предложений по правовому регулированию движения в космосе

"С учетом того, что США в своих недавно утвержденных политических, доктринальных документах предложили другим государствам встроить свои интересы в создаваемую США национальную структуру управления движения в космосе, мы могли бы рассчитывать, что США, тем не менее, поделятся своим видением подлинно международного регулирования управления движения в космосе", — отметил замминистра.