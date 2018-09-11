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Рябков: Россия ждет от США предложений по правовому регулированию движения в космосе
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Рябков: Россия ждет от США предложений по правовому регулированию движения в космосе 

ТАСС + ещё 3 11 сентября 2018
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва ждет от Вашингтона предложений по международно-правовому режиму управления движения в космосе. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике.
"С учетом того, что США в своих недавно утвержденных политических, доктринальных документах предложили другим государствам встроить свои интересы в создаваемую США национальную структуру управления движения в космосе, мы могли бы рассчитывать, что США, тем не менее, поделятся своим видением подлинно международного регулирования управления движения в космосе", — отметил замминистра.
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