Рябков: Россия ждет от США предложений по правовому регулированию движения в космосе 

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва ждет от Вашингтона предложений по международно-правовому режиму управления движения в космосе. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике.
"С учетом того, что США в своих недавно утвержденных политических, доктринальных документах предложили другим государствам встроить свои интересы в создаваемую США национальную структуру управления движения в космосе, мы могли бы рассчитывать, что США, тем не менее, поделятся своим видением подлинно международного регулирования управления движения в космосе", — отметил замминистра.