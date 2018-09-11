Володин открыл осеннюю сессию парламента

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин открыл пятую осеннюю сессию нижней палаты парламента.
"Мы сегодня открываем пятую осеннюю сессию. Она короткая, в отличие от предыдущей. Но обещает быть насыщенной и напряженной. Вопросы, которые нам предстоит рассмотреть, говорят сами за себя", — сказал Володин во время пленарного заседания во вторник.
Спикер Госдумы также поздравил тех депутатов, которые были избраны 9 сентября.
"У нас состоялись довыборы по семи одномандатным округам. И вы знаете, что представили "Единой России", ЛДПР, КПРФ избраны в Государственную думу, было бы правильно пожелать им плодотворной работы. И, конечно, для нас всех это важно, потому что мы с вами наконец-то заместили те округа, которые были до этого пустые, и это сказывалось на взаимодействии с избирателями", — сказал он.