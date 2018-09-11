Володин открыл осеннюю сессию парламента

Володин открыл пятую осеннюю сессию нижней палаты парламента

"Мы сегодня открываем пятую осеннюю сессию. Она короткая, в отличие от предыдущей. Но обещает быть насыщенной и напряженной. Вопросы, которые нам предстоит рассмотреть, говорят сами за себя", — сказал Володин во время пленарного заседания во вторник.

Спикер Госдумы также поздравил тех депутатов, которые были избраны 9 сентября.