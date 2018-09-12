Путин заявил, что Ким Чен Ын может посетить Россию в любое удобное для него время

"Мы приглашаем его. Так что в любое удобное для него время он может приехать", — сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос модератора.

Как сообщала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам своего официального визита в Пхеньян, Ким Чен Ын высоко оценивает оказываемую Россией поддержку, а послание президента РФ Владимира Путина он «прекрасным». Спикер также подтверждала, что Ким Чен Ын изъявил готовность в ближайшее время посетить Россию с визитом.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.