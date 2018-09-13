Антон Силуанов: Диалог между Россией и США надо продолжать

Встреча состоялась после того, как с Риком Перри беседовал министр энергетики России Александр Новак . Между двумя министрами обсуждались пути сотрудничества Москвы и Вашингтона, направленного на обеспечение стабильности мировых энергетических рынков. В письменном заявлении, которое было распространено министерством энергетики США по итогам этих переговоров, сказано, что министры обсудили «пути, которые дадут возможность Америке и России — крупнейшим в мире производителям природного газа и ведущим производителям нефти — работать вместе, чтобы гарантировать стабильность международных энергетических рынков, [их] транспарентность и устойчивость в долгосрочной перспективе».

В документе также сказано, что Перри «выразил… разочарование и обеспокоенность по поводу продолжающихся попыток России внедриться в американскую электросеть». Между тем никаких доказательств того, что Россия предпринимает такие действия, в заявлении не приводится.