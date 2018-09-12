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Путин выступил с исторической мирной инициативой
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Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года 

RT на русском + ещё 2 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий.
«Давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий… А потом на основании этого мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы», — сказал глава государства.
По его словам, это облегчило бы сторонам решение всех проблем, с которыми они не могут справиться на протяжении 70 лет.
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