Путин выступил с исторической мирной инициативой

Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий.

«Давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий… А потом на основании этого мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы», — сказал глава государства.

По его словам, это облегчило бы сторонам решение всех проблем, с которыми они не могут справиться на протяжении 70 лет.