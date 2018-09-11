Мун Чжэ Ин: вопросы денуклеаризации нужно решать на переговорах США и КНДР

ТАСС , 11 сентября. Вопросы проведения денуклеаризации на Корейском полуострове необходимо в первую очередь решать на переговорах между США КНДР , и диалог между ними требует поддержки. Об этом заявил во вторник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на встрече с членами южнокорейского правительства в Сеуле

"Полная денуклеаризация Корейского полуострова — это, в сущности, тот вопрос, который должен быть решен путем переговоров между Севером и США. Нам нужно выступать в качестве посредника и всячески продвигать диалог между ними, пока он не станет активным", — приводит его слова агентство Yonhap. Мун Чжэ Ин указал на положительные сдвиги на Корейском полуострове, которые были достигнуты за последнее время, отметив в первую очередь прекращение ядерных и ракетных испытаний в КНДР.

"Я надеюсь на скорейшее возобновление искреннего диалога США с Севером", — добавил он, комментируя возможность проведения еще одной встречи на высшем уровне между лидерами двух стран.

Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.