Мун Чжэ Ин: вопросы денуклеаризации нужно решать на переговорах США и КНДР 

ТАСС, 11 сентября. Вопросы проведения денуклеаризации на Корейском полуострове необходимо в первую очередь решать на переговорах между США и КНДР, и диалог между ними требует поддержки. Об этом заявил во вторник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на встрече с членами южнокорейского правительства в Сеуле.
"Полная денуклеаризация Корейского полуострова — это, в сущности, тот вопрос, который должен быть решен путем переговоров между Севером и США. Нам нужно выступать в качестве посредника и всячески продвигать диалог между ними, пока он не станет активным", — приводит его слова агентство Yonhap. Мун Чжэ Ин указал на положительные сдвиги на Корейском полуострове, которые были достигнуты за последнее время, отметив в первую очередь прекращение ядерных и ракетных испытаний в КНДР.
"Я надеюсь на скорейшее возобновление искреннего диалога США с Севером", — добавил он, комментируя возможность проведения еще одной встречи на высшем уровне между лидерами двух стран.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон и Пхеньян начали работать над организацией возможной новой личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в свою очередь не исключил, что такие переговоры могут пройти до конца этого года.
Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.