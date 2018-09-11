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США намерены ввести санкции против КНР из-за нарушения прав человека
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США намерены ввести санкции против КНР из-за нарушения прав человека 

РИА «ФедералПресс» 11 сентября 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американские власти рассматривают вопрос о введении санкции в отношении китайских высокопоставленных лиц и компаний за нарушение прав человека на фоне сообщений о «перевоспитательных лагерях» для мусульман. Об этом стало известно порталу iz.ru.
Кроме того, как уточняет газета New York Times со ссылкой на американских должностных лиц, санкции предполагают ограничение поставок из Соединенных Штатов в КНР технологий наблюдения, которые используются китайскими агентствами по безопасности для слежения за этническими уйгурами.
Издание отмечает, что такие санкции для Китая станут первыми, введенными из-за нарушений прав человека. Власти США уже несколько месяцев обсуждают этот вопрос.
Сообщение о том, что около одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, ранее было опубликовано экспертами комитета ООН по искоренению расовой дискриминации.
Как пишет РИА Новости, в ответ официальный представительно китайского МИДа Хуа Чуньин заявила, что эта информация не подкреплена фактами и не соответствует действительности.
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