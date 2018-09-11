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Посольство России в США продолжит добиваться освобождения Марии Бутиной
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Посольство России в США продолжит добиваться освобождения Марии Бутиной 

Авторадио + ещё 11 11 сентября 2018
Фото: Капитал страны
Дипломаты отметили, что сейчас американский суд фактически встал на сторону обвинения и игнорирует доводы защиты. Бутину оставили под стражей до начала процесса, а ее адвокату запретили разглашать любые подробности о деле. Судья подчеркнула, что решение оставить Марию Бутину за решеткой основывается не на обвинениях, а на том, что она иностранная гражданка и потенциально может скрыться от правосудия. Об этом пишут «Вести». Обвинение продолжает настаивать, что студентка американского университета в Вашингтоне Мария Бутина была агентом влияния российского правительства.
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