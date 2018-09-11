Посольство России в США продолжит добиваться освобождения Марии Бутиной 

Дипломаты отметили, что сейчас американский суд фактически встал на сторону обвинения и игнорирует доводы защиты. Бутину оставили под стражей до начала процесса, а ее адвокату запретили разглашать любые подробности о деле. Судья подчеркнула, что решение оставить Марию Бутину за решеткой основывается не на обвинениях, а на том, что она иностранная гражданка и потенциально может скрыться от правосудия. Об этом пишут «Вести». Обвинение продолжает настаивать, что студентка американского университета в Вашингтоне Мария Бутина была агентом влияния российского правительства.