Визовые центры обяжут проходить аккредитацию

Документом предлагается ввести обязательную аккредитации визовых центров, работающих на территории Российской Федерации. Вводимая норма предусматривает обязанность визовых центров пройти аккредитацию как условие осуществления услуг, связанных со сбором и обработкой документов, необходимых для получения визы для въезда и выезда, от имени дипломатических миссий и консульских представительств.

При этом определение порядка аккредитации, равно как и установление уполномоченного на осуществление функции по аккредитации органа, отнесено к компетенции Правительства России.

Отмечается, что аккредитацию визового центра будет проводить МИД России , а среди критериев для неё — наличие филиалов не менее чем в 20 субъектах страны, доля иностранного участия в уставном капитале не более 20% и российское гражданство для индивидуального предпринимателя, отсутствие у заявителя аффилированности с турбизнесом, наличие технических средств для обработки конфиденциальной информации, прошедших процедуру оценки «в соответствии с требованиями законодательства РФ».

Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений планирует рассмотреть на заседании 11 сентября.

Авторы инициативы подчёркивают, что в настоящее время особенности правового статуса визовых центров российским законодательством не установлены. «Одной регистрации в качестве коммерческой компании в форме, предусмотренной ГК РФ, не всегда достаточно для успешного функционирования визового центра и выполнения требований российского законодательства, в том числе по обеспечению безопасности обрабатываемых ими персональных данных граждан РФ», — отмечается в пояснительной записке.

Авторы уверены, что новые нормы позволят усилить усилят контроль над посреднической деятельностью в сфере выдачи виз с целью защиты прав и законных интересов россиян, в том числе пресечения незаконного распространения и использования персональных данных, а также минимизации нарушений в этой сфере.