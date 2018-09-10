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В Госдепе анонсировали визит замгоссекретаря США в Тбилиси
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В Госдепе анонсировали визит замгоссекретаря США в Тбилиси 

RT на русском 1 час назад
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон 10 сентября отправится в Тбилиси для осуждения вопросов безопасности.
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
«Томпсон встретится с высокопоставленными должностными лицами для обсуждения двусторонних вопросов и вопросов региональной безопасности…», — заявили в Госдепе.
Также он намерен узнать, как обеспечивается «долгосрочная безопасность и стабильность в критически важном регионе».
Томпсон поучаствует в Тбилисской международной конференции по вопросам глобальной безопасности.
Его визит в Грузию продлится до 12 сентября.
В июне сообщалось, что США наращивают поставки вооружения Грузии и Украине.
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