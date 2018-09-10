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В РФ жестко отреагировали на угрозы США бомбить россиян
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В РФ жестко высказались об угрозах США атаковать россиян 

Рамблер 19 минут назад
В Госдуме осудили намерение президента США Дональда Трампа нанести удары по российским и иранским военным в Сирии из-за якобы существующего разрешения сирийского президента Башара Асада применит хлорин во время атаки по позициям боевиков в Идлибе.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил НСН, что всем, кто нанесет удар по российским военнослужащим, мало не покажется.
>> Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
«Я бы предостерег горячие головы, посоветовал бы принять им горячий душ, прежде чем принимать решения такого рода. Хоть я и исключаю сценарий подобного рода», — сказал депутат.
Он заявил, что разрешение на применение хлорина — это вымысел.
«Башар Асад не самоубийца, чтобы отдавать такие приказы, не боясь смертоубийства со стороны стран западной коалиции, а боясь своего народа, если уж так рассуждать», — сказал Швыткин.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по российским и иранским войскам в САР в случае применения химического оружия в Идлибе. В Минобороны России предупредили, что в Сирии готовится провокация с использованием химоружия, в результате которой американские военные планируют нанести «ответный» удар.
Комментарии23
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