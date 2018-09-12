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Иран отчитался о функционирующих центрифугах для обогащения урана
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Иран отчитался о функционирующих центрифугах для обогащения урана 

РИА Новости + ещё 9 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Порядка 3-4 тысяч центрифуг, необходимых для обогащения урана, функционируют в Иране, заявил председатель парламента Ирана Али Лариджани.
"В тот момент, когда мы заключили сделку…, (в стране — ред.) работало 9 тысяч центрифуг, сейчас же их количество опустилось примерно до 3-4 тысяч", — приводит агентство Tasnim слова Лариджани.
Он подчеркнул, что позиция Ирана по ядерной тематике ясна — Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.
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