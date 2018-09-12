Иран отчитался о функционирующих центрифугах для обогащения урана

"В тот момент, когда мы заключили сделку…, (в стране — ред.) работало 9 тысяч центрифуг, сейчас же их количество опустилось примерно до 3-4 тысяч", — приводит агентство Tasnim слова Лариджани.

Он подчеркнул, что позиция Ирана по ядерной тематике ясна — Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН , США и Евросоюза