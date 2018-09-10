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Путин и Абэ утвердили дорожную карту по Курилам
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Путин и Абэ утвердили дорожную карту по совместным проектам на Курилах 

РИА Новости + ещё 1 10 сентября 2018
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным "на полях" Восточного экономического форума лидеры утвердили дорожную карту по совместным проектам на Курильских островах.
"На четырех Северных островах мы предпринимаем совместные меры, чтобы осуществлять совместную хозяйственную деятельность. И мы с президентом Путиным определили пять проектов и на сегодняшней встрече мы утвердили дорожную карту для реализации наших проектов — в сфере рыболовства и морепродуктов, туризма, ветряной и легкой электроэнергии, обработки мусора", — сказал Абэ по итогам переговоров с Путиным.
По словам японского премьера, "вырисовывается конкретная реализация" данных проектов.
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