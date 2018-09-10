Путин готов искать «развязки» с Японией

Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с японским премьером Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам российского президента, лидеры говорили в том числе и о мирном договоре. Путин заметил, что его обсуждение длится десятилетия, поэтому решить этот вопрос быстро не получится.
"Но мы готовы искать развязки, которые устроили бы и Россию, и Японию, и которые будут приняты народами обеих стран", — заявил Путин.
Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ, находящийся во Владивостоке, назвал подписание мирного договора с Россией "исторической задачей". Визит премьера Японии в Россию приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.