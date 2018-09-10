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Путин назвал основное направление сотрудничества с Японией
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Путин назвал основное направление сотрудничества с Японией 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН: МАГИСТРАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА РФ С ЯПОНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГЕТИКА, ИЗУЧАЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО САХАЛИНУ-2, «АРКТИКЕ СПГ» И «БАЛТИКЕ»
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