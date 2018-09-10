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Абэ запланировал встречи с Путиным в 2019 году
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«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе

Абэ анонсировал ряд встреч с Путиным в 2019 году 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на 2019 год намечен ряд двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы будем встречаться во время различных международных конференций. Мы встретимся в Осаке на "двадцатке", потом в Токио вместе закроем перекрестные годы, мы только что договорились об этом", — сказал Абэ после переговоров с Путиным.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что возможность визита Путина в Японию в предварительном плане рассматривается на 2019 год в привязке к "двадцатке".
Саммит "Группы двадцати" (G20) пройдет в японской Осаке в 2019 году.
Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
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