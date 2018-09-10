Абэ запланировал встречи с Путиным в 2019 году

Абэ анонсировал ряд встреч с Путиным в 2019 году

"Мы будем встречаться во время различных международных конференций. Мы встретимся в Осаке на "двадцатке", потом в Токио вместе закроем перекрестные годы, мы только что договорились об этом", — сказал Абэ после переговоров с Путиным.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что возможность визита Путина в Японию в предварительном плане рассматривается на 2019 год в привязке к "двадцатке".

Саммит "Группы двадцати" (G20) пройдет в японской Осаке в 2019 году.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.