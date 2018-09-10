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В ЦИК заявили о заинтересованности в помощи наблюдателей
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В ЦИК заявили о заинтересованности в помощи наблюдателей 

РИА Новости + ещё 17 10 сентября 2018
Центризбирком заинтересован в том, чтобы наблюдатели помогали выводить избирательную систему на новый уровень, заявила глава ведомства Элла Памфилова.
"Несмотря на то, что было снижено наблюдение от партий, в целом партии, кандидаты довольно достойно представили своих наблюдателей. Это нас радует… Мы заинтересованы, чтобы нам наблюдатели помогали выводить избирательную систему на новый уровень", — сказала она в информцентре ЦИК.
По данным ведомства, на выборах 9 сентября на избирательных участках присутствовало: 81 тысяча 390 наблюдателей, 13 тысяч 354 — общественных наблюдателей, 59 тысяч 398 — членов избиркомов с правом совещательного голоса, 4910 — представителей СМИ. Всего 159 тысяч 52 человека.
В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Второй тур должен пройти в четырех субъектах РФ.
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