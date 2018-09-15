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Зариф: Иран после действий США выполняет сделку по атому, пока она отвечает его интересам
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Зариф: Иран после действий США выполняет сделку по атому, пока она отвечает его интересам 

ТАСС + ещё 35 5 часов назад
Фото: Аргументы Недели
БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Иран продолжает выполнять ядерную сделку, но приоритетом для сохранения статус-кво в условиях действий США является возможность получать доходы от продажи нефти. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью, которое было опубликовано в субботу в немецком журнале Spiegel.
"Приоритет заключается в том, чтобы Иран мог продавать нефть в разумных объемах и получать выручку", — отметил глава МИД. «Иран готов дальше выполнять соглашение, пока оно служит нашим интересам. Этот вопрос находится в практической плоскости, а не в эмоциональной», — указал он.
Зариф заявил, что у Ирана есть возможности отреагировать как в рамках сделки, так и вне ее. «Мы к этому подготовились», — отметил он.
По его словам, Ирану необязательно «во что бы то ни было отменять» сделку. «Резолюция Совбеза [ООН] 2231 и 36 статья соглашения позволяют выполнять его в сокращенном объеме, не выходя из него», — сказал Зариф. На уточняющий вопрос, может ли Тегеран вновь начать обогащать уран сверх разрешенного уровня (3,67%), он ответил: «Это была бы одна из возможностей».
Зариф призвал страны Европы проявлять больше активности для сохранения сделки. «Европейцы и другие стороны, подписавшие соглашение, должны предпринять действия, чтобы компенсировать влияние американских санкций», — считает глава МИД Ирана.
О ядерной сделке
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить «до нуля» нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.
Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.
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