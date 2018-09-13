МИД назвал доклад МАГАТЭ свидетельством ложности претензий США к Ирану 

В Министерстве иностранных дел России считают, что США подрывают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и при помощи шантажа и санкций мешают другим странам его выполнять. Об этом заявил в Вене постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов.
По его словам, сведения по Ирану, представленные в докладе генерального директора МАГАТЭ, подтверждают полное выполнение Тегераном обязательств по ядерной сделке и свидетельствуют о ложности претензий США к Ирану. Ульянов заявил, что придуманные Соединенными Штатами претензии к ИРИ подвергают риску одно из самых значительных достижений международной дипломатии.
"Такое поведение явным образом демонстрирует пренебрежительное отношение США к системе проверок МАГАТЭ и режиму ядерного нераспространения в целом. Это совершенно безответственный подход", — подчеркнул он. Дипломат добавил, что Россия надеется на обеспечение МАГАТЭ устойчивого выполнения СВПД по иранской ядерной программе.
Напомним, американский президент Дональд Трамп восьмого мая объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Глава Белого дома назвал соглашение с иранской стороной «худшим в истории» и предложил заключить «новый улучшенный договор» на своих условиях. Он также пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана. Первый блок ограничительных мер был восстановлен седьмого августа. Тегеран требует в судебном порядке признать незаконным введение США односторонних экономических санкций против страны и приостановить их действие.