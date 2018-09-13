МИД назвал доклад МАГАТЭ свидетельством ложности претензий США к Ирану

По его словам, сведения по Ирану , представленные в докладе генерального директора МАГАТЭ , подтверждают полное выполнение Тегераном обязательств по ядерной сделке и свидетельствуют о ложности претензий США к Ирану. Ульянов заявил, что придуманные Соединенными Штатами претензии к ИРИ подвергают риску одно из самых значительных достижений международной дипломатии.

"Такое поведение явным образом демонстрирует пренебрежительное отношение США к системе проверок МАГАТЭ и режиму ядерного нераспространения в целом. Это совершенно безответственный подход", — подчеркнул он. Дипломат добавил, что Россия надеется на обеспечение МАГАТЭ устойчивого выполнения СВПД по иранской ядерной программе.