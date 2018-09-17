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Иран заявил, что выполняет обязательства в рамках СВПД
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Иран заявил, что выполняет обязательства в рамках СВПД 

РИА Новости + ещё 41 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. Тегеран выполняет все свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе с момента вступления соглашения в силу, заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
"С момента вступления соглашения в силу в январе 2016 года Иран полностью выполнял условия сделки и все свои обязательства в рамках ядерной программы, что подтверждается во всех 12 докладах МАГАТЭ. Это простой, неоспоримый и общепризнанный факт", — заявил Салехи, выступая на 62-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
Он раскритиковал выход США из сделки, назвав одностороннее решение США «грубым нарушением резолюции 2231 Совета безопасности ООН». По словам Салехи, выход США из сделки поставил ее существование под угрозу и повлечёт за собой серьёзные последствия.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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