Путин: Южные Курильские острова примут третью миссию японского бизнеса

«Условились провести до конца этого года третью японско-российскую бизнес-миссию на Южные Курильские острова, после чего состоится четвертый раунд переговоров по совместной деятельности», — сказал Путин.

Визит Абэ в Россию приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В понедельник Путин и Абэ посетили российско-японский двигателестроительный завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

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