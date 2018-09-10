Калашников назвал дату визита Путина в Азербайджан 

Владимир Путин 25 сентября посетит Азербайджан. Там глава РФ встретится с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
По словам главы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, президенты «проведут рабочую встречу, которая будет шлифовать те вопросы, о которых стороны договорились или недоговорили в ходе переговоров 1 сентября в Сочи». Об этом пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Ранее News.ru писал о том, что Путин прибыл во Владивосток. Там он примет участие в Восточном экономическом форуме, а также проведёт ряд международных переговоров. Рабочая поездка президента в Приморский край завершится 12 сентября. В первый день поездки российский лидер ознакомится с проектом музейного и театрально-образовательного комплексов и проведёт заседание президиума Государственного совета. В этот же день состоятся переговоры Путина и премьера Японии Синдзо Абэ, а рамках которых, как ожидается, состоится обмен мнениями по актуальным двусторонним и региональным темам.