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Путин на учениях «Восток-2018»: Россия — миролюбивое государство
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Путин на учениях «Восток-2018»: Россия — миролюбивое государство
Мир24
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ещё 21
13 сентября 2018
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Фото:
dp.ru
Россия
— миролюбивое государство, у нее нет и не может быть агрессивных планов. Об этом заявил президент России
Владимир Путин
во время посещения учений «Восток-2018» на полигоне Цугол в Забайкалье, сообщает
ТАСС
.
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