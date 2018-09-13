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Путин на учениях «Восток-2018»: Россия — миролюбивое государство
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Путин на учениях «Восток-2018»: Россия — миролюбивое государство 

Мир24 + ещё 21 13 сентября 2018
Фото: dp.ru
Россия — миролюбивое государство, у нее нет и не может быть агрессивных планов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения учений «Восток-2018» на полигоне Цугол в Забайкалье, сообщает ТАСС.
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