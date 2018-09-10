Путин сделал замечание министрам

Путин не согласился с предложением министра транспорта о распределении денег

Президент России Владимир Путин уверен, что деньги от акцизов должны направляться в регионы.

"Что касается дополнительных денег, акцизов, которые мы изначально планировали направить в регионы… можно, конечно, и через федеральный фонд, но мы же договорились о том, что эти деньги в регионы пойдут непосредственно", — напомнил глава государства на заседании президиума Госсовета, посвященного вопросам развития Дальнего Востока.

Таким образом он отреагировал на выступление министра транспорта Евгения Дитриха , который предложил "сконцентрировать дополнительно поступающие от акцизов средства в Федеральном дорожном фонде и по специальному распределению, по специальному механизму доводить их до регионов".

"Можно, конечно, и через федеральный фонд, но мы же договорились, что эти деньги в регионы пойдут непосредственно, а так через федеральный фонд вы их соберете и кто будет контролировать куда вы их направите?" — возразил президент и резюмировал: "Поэтому я не думаю, что это хорошая идея".

"Давайте мы эти деньги все-таки в регионы направлять, а Федеральный дорожный фонд пускай контролирует использование этих денег, мне кажется, так нужно сделать, а то непонятно, какие регионы что там увидят", — сказал Путин.

"Федеральный дорожный фонд, дай бог ему здоровья, он все-таки должен заниматься тем, чем он должен заниматься. Мы же договаривались, что деньги будут направляться в регионы, мне кажется так и нужно делать", — повторил Путин.

Глава государства, выслушав пятнадцатиминутный доклад Дитриха, попросил других участников заседания выступать "по короче", иначе "так до утра будем сидеть". Он также нашел в выступлении министра транспорта неточность, касающуюся количества авиапассажиров, перевезенных на Дальний Восток по так называемому плоскому тарифу.

"Вы сказали, что в регион перевезено по плоскому тарифу миллион. У меня другие данные: в 2017 году перевезено по плоскому тарифу 530 тыс. человек, прогноз на 2018 год — 900 тыс. ", — потребовал уточнений президент.

"Уверен, что у вас самые точные данные", — ответил Дитрих, и, сверившись с бумагами, подтвердил, что 500 тыс. пассажиров было перевезено в 2017 году по плоским тарифам.