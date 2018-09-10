«Я прошу коллег: выступайте покороче». Путин отчитал двух министров на заседании президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин после 12-минутного выступления министра транспорта Евгения Дитриха на президиуме Госсовета во Владивостоке попросил участников заседания не выступать с длинными докладами. Об этом сообщает РИА Новости. «Я прошу коллег: покороче», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин не согласился с Дитрихом, который предложил «сконцентрировать дополнительно поступающие от акцизов средства в Федеральном дорожном фонде и по специальному распределению доводить их до регионов». Наконец, Путин заметил, что у главы Минтранса России неверные данные о числе пассажиров, перевезенных на Дальний Восток:

— Вы сказали, что там перевезено миллион пассажиров по плоским тарифам, у меня другие данные. В 2017 году перевезено по плоскому тарифу 530 тысяч человек, прогноз на 2018 год — 900 тысяч человек.

— Буквально секунду, я сверю. Уверен, что у вас самые точные данные.

— Какие есть. Может быть, здесь ошибка.

— Виноват, да. 500 тысяч пассажиров перевезено по плоским тарифам. Я сказал неправильно. 900 тысяч человек планируется в 2018 году.

— Да, 900. Надо, чтобы мы точно понимали, каких результатов мы добиваемся в ходе практической работы.

Раскритиковал Путин и министра экономического развития РФ Максима Орешкина . Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил о нехватке денег на строительство двух судов для сообщения между Камчаткой и Сахалином, добавив, что в этом есть вина Минэкономразвития . Тогда Путин обратился к Орешкину, оказалось, что тот не в курсе проблемы:

— Они нашли эти деньги в госпрограмме, но их предложение о перераспределении средств не поддержано в Минэкономразвитии. Министр здесь присутствует, может быть, попросить его сюда, поддержать предложение.

— Да, конечно. Максим Станиславович, в чем проблема?

— Я просто не в курсе этой проблемы. Мы с Юрием Петровичем разберемся.

— Вы приехали на совещание по Дальнему Востоку, вы должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить и доложить.

Также Юрий Трутнев сообщил, что не выделенные деньги на международные пункты пропуска на мостах на границе с Китаем. Если мост готов, а пункта пропуска нет, то мост будет стоять пустой, отреагировал президент.