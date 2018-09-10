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Путин хочет привлечь специалистов на Дальний Восток
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Путин хочет привлечь специалистов на Дальний Восток 

News.ru + ещё 10 10 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поделился планами по привлечению специалистов на Дальний Восток. Свои предложения он озвучил во время рабочего визита во Владивосток.
По словам российского лидера, специалисты, готовые переехать на Дальний Восток, должны получать гарантированные преференции.
При этом Путин подчеркнул, что местные жители покидают свой регион, так как их не устраивают условия жизни в нём.
«Дальний Восток здесь по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока ещё много», — отметил президент.
Он уточнил, что в 2017 году из региона уехало на 17 тысяч человек больше, чем приехало. Из них 70% — люди трудоспособного возраста, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме, а также проведёт ряд международных переговоров. Рабочая поездка президента в Приморский край завершится 12 сентября. В первый день поездки российский лидер ознакомится с проектом музейного и театрально-образовательного комплексов и проведёт заседание президиума Государственного совета.
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