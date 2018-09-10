В Кремле оценили новую политику Telegram

Спецпредставитель президента Песков: Новая политика Telegram — верный шаг

Спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков сообщил, что не встречался с руководством Telegram, но считает изменение мессенджером политики конфиденциальности правильным шагом вперёд.

Мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности, оговорив в ней возможность передачи спецслужбам по распоряжению суда IP-адреса и номера телефона подозреваемых в терроризме, однако эта опция не будет распространяться на запросы российских служб.

"Видим, что там ситуация развивается, и, я надеюсь, что определенные изменения, которые компания внесла в свою политику, станут шагом вперед", — сказал Песков в преддверии ВЭФ.

Отвечая на замечание о том, что нововведения были реализованы не для российского рынка, Песков отметил, что "важен прецедент".

"В этом смысле это все равно шаг в правильную сторону", — добавил представитель президента.

Отвечая на вопрос, не планирует ли он инициировать встречу с руководством компании, Песков сказал: "Посмотрим, это будет зависеть от вероятности достижения конкретного результата".