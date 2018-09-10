Министр экономики Японии отменил поездку на ВЭФ из-за землетрясения

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко отменил поездку на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток в связи с последствиями мощного землетрясения на Хоккайдо.

"Министр Сэко не может поехать в Россию . Сейчас, когда необходимо восстанавливать электроснабжение, он принял решение остаться в Японии", — сообщили журналисту РИА Новости в министерстве.

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже вылетел во Владивосток для участия в работе Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава японского кабинета министров на площадке мероприятия пообщается с президентом РФ Владимиром Путиным . Первые лица государств, как ожидается, обсудят актуальную международную повестку дня, а также вопросы двусторонних отношений. В частности, речь пойдет о реализации совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах.

"Сегодня вечером я проведу встречу с президентом Путиным. Я намерен продвигать переговоры с целью решения территориального вопроса и подписания мирного договора на основе доверительных отношений, которых нам удалось достичь", — заявил накануне отправления во Владивосток Синдзо Абэ.