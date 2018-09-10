В МИДе высказались о новой встрече по Афганистану

Заместитель главы российского МИДа Игорь Моргулов прокомментировал проведение новых консультаций по Афганистану, которые ранее были отложены, передает РИА "Новости".
По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что отложенные консультации по Афганистану состоятся до конца текущего года.
"Мы рассчитываем, что это произойдет осенью или до конца этого года", — заявил Моргулов.
Замглавы МИД подчеркнул, что Россия надеется на участие в отложенных консультациях представителей "Талибана".
"Талибы были готовы приехать и в сентябре, и мы исходим из того, что они будут готовы и на отложенный срок", — добавил Моргулов.
Ранее сообщалось, что переговоры с участием талибов в Москве были отложены по инициативе Афганистана.
"Талибан" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.