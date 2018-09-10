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В МИДе высказались о новой встрече по Афганистану
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В МИДе прокомментировали новую встречу по Афганистану 

Газета.Ru + ещё 4 10 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Заместитель главы российского МИДа Игорь Моргулов прокомментировал проведение новых консультаций по Афганистану, которые ранее были отложены, передает РИА "Новости".
По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что отложенные консультации по Афганистану состоятся до конца текущего года.
"Мы рассчитываем, что это произойдет осенью или до конца этого года", — заявил Моргулов.
Замглавы МИД подчеркнул, что Россия надеется на участие в отложенных консультациях представителей "Талибана".
"Талибы были готовы приехать и в сентябре, и мы исходим из того, что они будут готовы и на отложенный срок", — добавил Моргулов.
Ранее сообщалось, что переговоры с участием талибов в Москве были отложены по инициативе Афганистана.
"Талибан" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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