В МИДе высказались о новой встрече по Афганистану

В МИДе прокомментировали новую встречу по Афганистану

По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что отложенные консультации по Афганистану состоятся до конца текущего года.

"Мы рассчитываем, что это произойдет осенью или до конца этого года", — заявил Моргулов.

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия надеется на участие в отложенных консультациях представителей "Талибана"

"Талибы были готовы приехать и в сентябре, и мы исходим из того, что они будут готовы и на отложенный срок", — добавил Моргулов.

Ранее сообщалось, что переговоры с участием талибов в Москве были отложены по инициативе Афганистана.

"Талибан" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.