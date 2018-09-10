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О чем Путин будет говорить с премьером Японии?
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Стало известно, о чем Владимир Путин будет говорить с премьером Японии Синдзо Абэ во время ВЭФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Одной из основных тем российско-японского саммита станет укрепление торгово-экономического взаимодействия.
Президент РФ Владимир Путин прибудет в понедельник, 10 сентября, во Владивосток, где проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который прилетит в Россию для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Ожидается, что лидеры двух стран посетят двигателестроительный завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке. Затем проведут переговоры — сначала в узком составе, а затем с участием делегаций. По итогам саммита ожидаются церемония подписания совместных документов и заявление глав государств для журналистов.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, нынешние переговоры Путина и Абэ станут их 22-й встречей. Последний раз они виделись в мае во время ПМЭФ.
«Одной из главных тем российско-японского саммита станет укрепление торгово-экономического взаимодействия, в его основе — предложенный Синдзо Абэ План сотрудничества по восьми направлениям (энергетика, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городская инфраструктура, кооперация малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены) и российский перечень приоритетных инвестиционных проектов», — сказал Ушаков журналистам.
Скорее всего, главы двух стран затронут проблематику мирного договора. По словам помощника президента, российская сторона будет исходить из того, что «Курильские острова перешли Советскому Союзу и России по итогам Второй мировой войны, они перешли на законном основании в соответствии с международными договоренностями».
«Исходя из этой аксиомы, мы ведем разговор с японскими представителями, в ходе этого разговора задействуются различные уровни, наиболее детально этот диалог проходит на межмидовских консультациях», — заявил Ушаков.
Также российский и японский лидеры обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, в том числе по ситуации на Корейском полуострове. Юрий Ушаков счел возможным, что во время саммита будет затронута тема предполагаемого визита Путина в Японию в следующем году. При этом помощник главы государства напомнил, что с 28 по 29 июня 2019 года в японском городе Осака состоится саммит Группы двадцати.
В среду Владимир Путин и Синдзо Абэ вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и премьер-министром Республики Корея Ли Нак Еном примут участие в пленарном заседании ВЭФ.
Четвертый Восточный экономический форум начнется во Владивостоке 11 сентября и продлится до 13 сентября.
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