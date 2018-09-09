Пашинян: РФ и Армения договорились о планомерном продолжении поставок оружия Еревану 

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о планомерном продолжении поставок российского вооружения армянской стороне. Об этом Пашинян заявил в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в воскресенье.
"Договорились, что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться", — сказал он, отвечая на вопрос, какие договоренности были достигнуты на его встрече с Путиным, которая прошла 8 сентября в Москве.
По словам Пашиняна, речь идет о поставках оружия в кредит. «Еще будем обсуждать другие возможности», — отметил он.
"Это очень важное сотрудничество, и я думаю, у нас в этой сфере не будет никаких проблем", — заключил собеседник издания.
Российская сторона пока не комментировала договоренности, достигнутые на встрече. При этом на открытой части встречи Путин отметил поступательное развитие отношений двух стран по всем направлениям, включая военное.
В ноябре 2017 года правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении стране российского кредита на $100 млн для финансирования поставок продукции военного назначения из России. Договоренность предполагает, что ставка по кредиту будет составлять 3%, а средствами Ереван должен воспользоваться в 2018-2022 годах. Позднее в ряде СМИ появились сообщения, что Россия может прекратить поставки вооружения из-за разлада в отношениях между Москвой и Ереваном. Однако замглавы Минобороны РФ Александр Фомин в начале августа 2018 года заявил, что эти сведения «являются недостоверными».