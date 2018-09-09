Ещё
Пашинян: РФ и Армения договорились о планомерном продолжении поставок оружия Еревану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян: РФ и Армения договорились о планомерном продолжении поставок оружия Еревану 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о планомерном продолжении поставок российского вооружения армянской стороне. Об этом Пашинян заявил в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в воскресенье.
"Договорились, что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться", — сказал он, отвечая на вопрос, какие договоренности были достигнуты на его встрече с Путиным, которая прошла 8 сентября в Москве.
По словам Пашиняна, речь идет о поставках оружия в кредит. «Еще будем обсуждать другие возможности», — отметил он.
"Это очень важное сотрудничество, и я думаю, у нас в этой сфере не будет никаких проблем", — заключил собеседник издания.
Российская сторона пока не комментировала договоренности, достигнутые на встрече. При этом на открытой части встречи Путин отметил поступательное развитие отношений двух стран по всем направлениям, включая военное.
В ноябре 2017 года правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении стране российского кредита на $100 млн для финансирования поставок продукции военного назначения из России. Договоренность предполагает, что ставка по кредиту будет составлять 3%, а средствами Ереван должен воспользоваться в 2018-2022 годах. Позднее в ряде СМИ появились сообщения, что Россия может прекратить поставки вооружения из-за разлада в отношениях между Москвой и Ереваном. Однако замглавы Минобороны РФ Александр Фомин в начале августа 2018 года заявил, что эти сведения «являются недостоверными».
ТАСС: последние новости
ЦИК: явка на выборах губернаторов в половине регионов выше, чем в прошлые кампании Российско-армянские отношения. Досье Дмитрий Артюхов официально вступил в должность губернатора ЯНАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли удар по Сирии фосфорными бомбами1378
ЦИК оценил явку на выборах134
Россияне отказались от Бузовой38
Побитый Жириновским мужчина оказался украинцем610
В Белом доме произошел «переворот»38
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Конфликты
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение