Пашинян: РФ и Армения договорились о планомерном продолжении поставок оружия Еревану

"Договорились, что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться", — сказал он, отвечая на вопрос, какие договоренности были достигнуты на его встрече с Путиным, которая прошла 8 сентября в Москве.

По словам Пашиняна, речь идет о поставках оружия в кредит. «Еще будем обсуждать другие возможности», — отметил он.

"Это очень важное сотрудничество, и я думаю, у нас в этой сфере не будет никаких проблем", — заключил собеседник издания.

Российская сторона пока не комментировала договоренности, достигнутые на встрече. При этом на открытой части встречи Путин отметил поступательное развитие отношений двух стран по всем направлениям, включая военное.