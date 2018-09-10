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Собянин заявил о своей победе
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Собянин заявил о своей победе на выборах мэра Москвы 

ТК «Звезда» + ещё 55 27 минут назад
Глава столицы России рассказал о своих планах по развитию города.
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своей победе на выборах главы российской столицы.
Во время своего обращения к москвичам руководитель города также сообщил, что в ближайшие 5 лет он собирается развивать общественный транспорт, образование и здравоохранение в Москве. Кроме того, Собянин уделит особое внимание благоустройству города и будет «раскручивать реновацию».
Напомним, выборы мэра Москвы проходят в единый день голосования 9 сентября. Для жителей столицы с 8:00 до 22:00 были открыты 3,8 тысячи избирательных участков. 209 из них находились в других областях — Московской, Владимирской, Калужской и Тульской.
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