Почему Армения допустила РФ в биолаборатории США

Политолог прокомментировал решение Армении дать РФ доступ в лаборатории США

Российские специалисты были допущены в лаборатории США, которые занимаются исследованием биологических материалов, на территории Армении, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в интервью газете "Коммерсант"

По его словам, у российских специалистов никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как он стал премьер-министром Армении. Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей страны, пояснил Пашинян.

"Мы готовы к сотрудничеству, и уже российские специалисты там побывали и убедились, что там нет ничего страшного", — добавил премьер Армении. Он подчеркнул, что эти лаборатории "очень хорошего качества".

"Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений", — заключил премьер.

В эфире радио Sputnik политолог ( Высшая школа экономики ) Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.

"Мы должны учитывать, что Пашинян — человек исключительно прозападный, команда, которую он собрал — это выходцы из Америки. И то, что они продолжают поддерживать с нами более или менее приличные отношения, связано с тем, что геополитическое положение Армении, ее связь с Россией разорвать одним махом невозможно — это практически уничтожит страну", — сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, вопрос доступа в американские биолаборатории важен для России.