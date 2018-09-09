Пашинян дал российским специалистам доступ в американские лаборатории

"Буквально 10–15 дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям", — заявил Пашинян в интервью газете «Коммерсант» . По его словам, у российских специалистов «никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении».

"Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении. Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях. Правда, это лаборатории очень хорошего качества. Я думаю, очень хорошо, что у нас есть такие качественные лаборатории. Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений", — добавил премьер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в Москве считают, что несмотря на все уверения американцев об обратном, медико-биологическая деятельность США осуществляется в интересах Пентагона , а не в гуманитарных целях, таких как профилактика, борьба с инфекционными заболеваниями в республиках бывшего Советского Союза.

Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.