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Пашинян дал российским специалистам доступ в американские лаборатории
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Пашинян дал российским специалистам доступ в американские лаборатории 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские специалисты были допущены в лаборатории США в Армении, которые занимаются исследованием биологических материалов, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва озабочена деятельностью США в военно-биологической сфере, в частности, связанной с медико-биологической активностью американского военного ведомства у границ России.
"Буквально 10–15 дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям", — заявил Пашинян в интервью газете «Коммерсант». По его словам, у российских специалистов «никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении».
"Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении. Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях. Правда, это лаборатории очень хорошего качества. Я думаю, очень хорошо, что у нас есть такие качественные лаборатории. Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений", — добавил премьер.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в Москве считают, что несмотря на все уверения американцев об обратном, медико-биологическая деятельность США осуществляется в интересах Пентагона, а не в гуманитарных целях, таких как профилактика, борьба с инфекционными заболеваниями в республиках бывшего Советского Союза.
На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявлял, что в России непонятно, с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.
Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.
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