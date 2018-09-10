Дмитрий Медведев оценил показатели «Единой России» на выборах

Когда в стране закрылись последние избирательные участки — в Москве голосование было продлено до 22 часов, — Медведев приехал в штаб ЕР, чтобы обсудить первые известные на тот момент результаты дня. "Для партии он вполне достойный. Партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов Федерации, где проходили выборы", — подчеркнул он.

— Также вполне успешно выступили кандидаты на должности губернаторов, которые были выдвинуты или поддержаны нашей партией, — заявил председатель "Единой России".

Всего по стране прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня, распределялась 31 тысяча мандатов. Выборы, по признанию главы правительства, получились достаточно сложными даже для "единороссов". С одной стороны, потому что они получились очень масштабными. "Это большой серьезный труд, и я хочу всех, кто принимал в этом участие, сердечно поблагодарить", — обратился он к товарищам по партии. Второй фактор, определивший ход избирательной кампании, — острая политическая дискуссия, идущая в обществе, в том числе вокруг изменений в пенсионной системе. "И наша партия, что называется, с открытым забралом абсолютно в прямом взаимодействии с экспертным сообщество и простыми гражданами обсуждала самые разные вопросы, включая изменения в пенсионное законодательство, — заметил Медведев. — Это, безусловно, повышало накал политической борьбы".

С мест сообщали о результатах борьбы за голоса избирателей. В столице "Единая Россия" поддерживала кандидата на пост мэра, действующего градоначальника Сергея Собянина . Первые экзитполы говорили о его уверенном лидерстве. "И я надеюсь, что все это завершится очень серьезной уверенной победой", — сказал председатель ЕР.

В свою очередь Собянин первым делом поблагодарил москвичей, принявших участие в голосовании. "Это очень важно для развития города", — заявил он. Мэр поделился с другими региональными отделениями опытом столицы по организации процесса голосования. А в Москве ввели два новшества. "Первое. Мы организовали на дачных участках в пяти областях 200 избирательных участков", — напомнил градоначальник. Явка на них была около 60 процентов, что говорит о востребованности такого подхода. Кроме того, выборы в Москве продлили до 22 часов. "Это тоже очень правильное решение в силу того, что погода прекрасная стоит, многие на дачах, возвращаются поздно", — уверен Сергей Собянин.

В Московской области за кресло губернатора от партии боролся Андрей Воробьев . "У нас хорошие результаты: и по явке — мы на уровне 40 процентов, — и по результатам мы лидируем, — сообщил он, выйдя по селектору на связь с центральным штабом. — Хочется дождаться финального подсчета голосов, но мы уверены в победе".

За мандат депутата Государственной Думы "Единая Россия" боролась в Саратовской области — там проходили довыборы по 165-му округу. Партия выдвинула журналиста Евгения Примакова . "И на сегодняшний период, по предварительным результатам, за него отдано 60 процентов голосов", — сообщил секретарь саратовского отделения ЕР Иван Кузьмин . Такой результат стал возможным, посчитал он, благодаря работе непосредственно с населением — в предвыборный период прошло более 105 встреч кандидата с гражданами. "Причем встречи не в доме культуры, а во дворах, скверах, начиная от дома к дому, от квартиры к квартире", — подчеркнул секретарь отделения. "Это была сложная кампания, — признал Примаков, — Потому что главный запрос людей — это на справедливость, главный критерий того, что мы должны добиваться, — это качество жизни людей. Пустых обещаний мы не раздавали".

Из Кемерово, Башкортостана, Якутии, Рязани, Владимира, Иваново председателю "единороссы" продолжали докладывать о результатах. "Все, чем мы сейчас располагаем, свидетельствует о весьма уверенном, стабильном, таком достойном выступлении партии "Единая Россия" в Единый день голосования как на выборах в органы законодательной власти, в органы местного самоуправления, так и на выборах высших должностных лиц субъектов Федерации", — заключил Дмитрий Медведев.