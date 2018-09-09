Минск хочет разместить облигации на два миллиарда долларов в России и Китае

МИНСК , 9 сен — РИА Новости Белоруссия планирует привлечь суммарно до 2 миллиардов долларов за счет размещения гособлигаций на рынках РФ КНР и других локальных рынках в течение ближайших нескольких лет, сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

"Мы готовимся к размещениям суверенных облигаций на локальных рынках, это рынки Китая, Российской Федерации… Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе с локальных рынков — российского, китайского, иных рынков, на которых Беларусь может работать, — мы сможем привлечь заимствования до 2 миллиардов долларов суммарно на несколько лет", — — сказал Ермолович в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье вечером.