Минск хочет продать России и Китаю гособлигаций на $2 млрд

Белоруссия в течение ближайших лет планирует хочет привлечь до $2 млрд за счет размещения гособлигаций на рынках России Китая и других локальных рынках. Об этом сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, передает РИА Новости.

«Мы готовимся к размещениям суверенных облигаций на локальных рынках, это рынки Китая, Российской Федерации… Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе с локальных рынков — российского, китайского, иных рынков, на которых Беларусь может работать, — мы сможем привлечь заимствования до 2 миллиардов долларов суммарно на несколько лет», — сказал Ермолович. При этом министр отметил, что в будущем году Белоруссия не планирует размещать евробонды.

Он также рассказал о стратегии прохождения Минском пиковых выплат по внешнему госдолгу в 2019-2020 годах, когда платежи составят более 3,5 миллиарда долларов и 3,7 миллиарда долларов, соответственно. «Необходимо эти пиковые выплаты сгладить… Мы идем на новые рынки заимствования, чтобы часть этого долга рефинансировать», — рассказал он. Кроме того, продолжил Ермолович, за счет профицита бюджета планируется погашать часть внешнего госдолга. По его словам, «определенные доходы (бюджета), которые не имеют постоянного характера, связаны с нефтяной конъюнктурой, будут направляться на погашение государственного долга».

Глава Минфина отметил, что, в частности, планируется рефинансирование 75% общего объема погашения внешнего госдолга и непосредственно погашение оставшихся 25%. Помимо этого, правительство Белоруссии нацелено на улучшение профиля госдолга: привлечение ресурсов на более благоприятные сроки и по более комфортным ставкам. «Мы должны выработать стратегию, которая позволит нам без долгов финансировать деятельность наших предприятий, то есть когда по связанным кредитам не государство будет основным заемщиком (средств) на реализацию коммерческих проектов, а предприятия сами будут находить ресурсы — это не государственный долг», — добавил Ермолович.