Премьер Армении посетит Францию по приглашению Макрона

"Премьер Пашинян 14 сентября по приглашению президента Макрона с официальным визитом посетит Францию. В ходе визита Пашинян встретится с президентом Макроном, а также с представителями бизнес-кругов Франции", — говорится в релизе пресс-службы правительства.

Как отмечается в релизе, Пашинян встретится с представителями армянской общины Франции. Это первый визит Пашиняна во Францию в качестве председателя правительства Армении.