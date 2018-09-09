Ещё
Премьер Армении посетит Францию по приглашению Макрона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Армении посетит Францию по приглашению Макрона 

ТАСС + ещё 1 52 минуты назад
ЕРЕВАН, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Армении Никол Пашинян 14 сентября по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона с рабочим визитом приедет в Париж. Информацию об этом в воскресенье распространила пресс-служба кабмина республики.
"Премьер Пашинян 14 сентября по приглашению президента Макрона с официальным визитом посетит Францию. В ходе визита Пашинян встретится с президентом Макроном, а также с представителями бизнес-кругов Франции", — говорится в релизе пресс-службы правительства.
Как отмечается в релизе, Пашинян встретится с представителями армянской общины Франции. Это первый визит Пашиняна во Францию в качестве председателя правительства Армении.
ТАСС: последние новости
Российско-армянские отношения. Досье Избранный губернатор Ямала Артюхов назвал пять приоритетов развития региона Жириновский призвал к диалогу участников несанкционированной акции в центре Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли удар по Сирии фосфорными бомбами380
В Белом доме произошел «переворот»19
Назван «маршрут вторжения России в Европу»260
Объяснен казус при голосовании Путина125
Украинские бронекатера насмешили вице-адмирала143
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение